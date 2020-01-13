Москва, , 11:28 — REGNUM После запуска первых Московских центральных диаметров (МЦД) цены на жилье в Москве и Подмосковье выросли до 20%, сообщили в Стройкомплексе.

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Вблизи станций МЦД в восьми районах Москвы цены на квартиры (в основном в новостройках) выросли до 20%, в городах Подмосковья — до 15%.

В Москве больше всего подорожало жилье в районе Москворечье-Сабурово (ЮАО) — на 15,1% (с 162,3 тыс. руб. за 1 кв. метр до 186,7 тыс. руб. В Подмосковье на 20% выросли цены в Нахабино, на 12% — в Одинцово и Подольске, на 11% — в Лобне.

Как сообщало ИА REGNUM, движение на двух линиях Московских центральных диаметрах — МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск» — было запущено 21 ноября 2019 года.

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