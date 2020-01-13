Якутск, , 11:36 — REGNUM В 2019 году программой «Дальневосточный гектар» воспользовались более 11,5 тыс. человек. Всего было выдано на Дальнем Востоке 7,1 тыс. гектаров бесплатной земли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

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За время действия программы обладателями 53,7 тыс. га земли на Дальнем Востоке стали 76,6 тыс. человек.

Больше всего претендентов на гектары в Приморье — 21 тыс. заявителей, в Якутии — участки получили 13,6 тыс. человек, в Хабаровском крае — 11,9 тыс. человек.

Заявки на «дальневосточный гектар» отправляют в осном дальневосточники — 85%.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять месяцев действия в Бурятии программы «дальневосточный гектар» местные жители подали почти три тысячи заявлений на его получение.