Оренбург, , 11:23 — REGNUM В Оренбургской области отмечено снижение уровня безработицы. На начало 2020 года зафиксирован 13 271 безработный, что на 433 человека меньше, чем на начало 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В банке вакансий региона содержатся 9198 предложений рабочих мест, что на 492 превышает прошлогодний показатель. Требуются врачи, медсестры, фельдшеры, учителя, инженеры, водители, трактористы, токари, электрогазосварщики.

Напряженность рынка труда в региона составляет 1,6 незанятых граждан на одну вакансию. Уровень безработицы — 1,32%. Самый низкий показатель отмечен в Оренбурге, Оренбургской и Саракташском районах — 0,7%, самый высокий уровень безработицы — в Светлинском районе (3,9%).