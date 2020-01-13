Куала-Лумпур, , 11:20 — REGNUM Авиакомпания AirAsia анонсировала расширение своей сети прямых авиарейсов новым направлением до китайского Чэнду, столицы провинции Сычуань из малайзийского Пенанга, сообщает агентство Синьхуа.

Малазийский лоукостер сообщил, что новый рейс будет осуществляться три раза в неделю. Главный исполнительный директор AirAsia Malaysia Риад Асмат заявил, что прямой рейс Чэнду-Пенанг станет первым для авиакомпании между Пенангом и городами материковой части Китая. Асмат также выразил уверенность, что новый авиарейс придаст новый импульс развития туризма.

«Мы рады анонсировать наше первый в этом году новый авиамаршрут, приглашая посетить Малайзию в 2020 году… Пенанг является одним из наших крупнейших вторичных хабов полуостровной Малайзии, через который ежегодно проходит более 2,4 млн гостей, направляющихся на острова», — заявил Асмат.

Как сообщало ИА REGNUM, новый прямой авиарейс был запущен между столицей провинции Сычуань городом Чэнду и столицей Узбекистана Ташкентом, который также будет осуществляться три раза в неделю.

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