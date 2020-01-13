Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:17 — REGNUM Общественные организации Танзании получили постановление об обязательном использовании системы Национального электронного платежного шлюза (GePG) в ходе сбора налогов. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление генерального секретаря министерства финансов Танзании Дото Джеймса.

Выступая на закрытии конференции представителей министерства финансов и планирования Танзании и представителей агентств, общественных организаций, ведомств Центрального округа, подключенных к системе Национального электронного платежного шлюза, Джеймс заявил, что несмотря на усилия руководства министерства по внедрению системы GePG в процесс сбора налоговых поступлений, ряд организаций все еще не улучшил систему предоставления населению электронных счетов за предоставляемые им услуги.

Джеймс подчеркнул, что с настоящего момента все общественные организации лично ответственны за реализацию данного постановления о модернизации электронных систем по подготовке счетов с тем, чтобы облегчить процесс своевременного и гарантированного получения населением счетов на оплату предоставляемых им услуг.

Он добавил, что, реализовав данное постановление, власти своевременно получат налоговые поступления и обеспечат предоставление качественных услуг населению.

«Чтобы удостовериться в том, что ваша система соответствует стандартам качества по подготовке счетов, убедитесь, что у вас установлена связь с отделом управления финансовыми системами», — заявил Джеймс.