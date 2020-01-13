Симферополь, , 11:14 — REGNUM В новогодние праздники маршрутная сеть аэропорта Симферополь расширилась рейсами в Ижевск, Пермь и Уфу. Об этом ИА REGNUM 13 января сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В период новогодних праздников маршрутная сеть международного аэропорта Симферополь расширилась рейсами в Ижевск, Пермь и Уфу. Также авиакомпании увеличили частоту полётов в Москву и Новосибирск», — уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, по словам специалистов, рейсы в Крым впервые в этом зимнем сезоне выполнили авиакомпании «Алроса» и «Ижавиа». Всего на новогодние праздники полёты в Крым осуществляли 12 авиакомпаний по 15 направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние и рождественские праздники международный аэропорт Симферополь обслужил 101 тыс пассажиров, что аналогично показателям 2019 года.