Симферополь,
13 января 2020, 11:12 — REGNUM Международный аэропорт Симферополь в новогодние и рождественские праздники обслужил 101 тысячу пассажиров. Об этом ИА REGNUM 13 января сообщили в пресс-службе аэропорта.
«В новогодние и рождественские праздники обслужил 101 тысячу пассажиров, что аналогично показателям 2019 года. Всего с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года было принято и отправлено более 300 пассажирских рейсов. Пик пассажиропотока в этот новогодний период зафиксирован 5 января, когда услугами аэропорта воспользовались 10 210 человек. Самыми популярными направлениями полётов традиционно стали Москва и Санкт-Петербург», — уточнили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее маршрутную сеть аэропорта Симферополь дополнили рейсами в Воронеж, первый вылет состоялся 18 декабря.
Об этом: Зимнее расписание аэропорта «Симферополь» пополнили рейсами в Воронеж