Махачкала, , 11:12 — REGNUM Первая мобильная электрическая подстанция на случай нарушений электроснабжения появится в Дагестане. Она позволит оперативно устранять аварийность в системе электроэнергетики, сообщил руководитель Дагестанской сетевой компании Владимир Сыщиков на совещании под руководством главы республики по вопросам улучшения качества энергоснабжения в регионе.

«Теперь у нас будет мобильная станция на 16 мегавольт-ампер. Если в городе отключат район, мы можем доставить эту станцию, запитать район мобильно, чего раньше у нас не было. Мы один из немногих субъектов России, в котором это будет», — цитирует Сыщикова пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.

Кроме того, по его словам, в республике впервые будет установлен силовой трансформатор с максимально возможной мощностью на 63 мегавольт-ампера. Всего в регионе в настоящее время 209 траснформаторных подстанций.

Глава Дагестана Владимир Васильев со своей стороны отметил, что за последние полтора года в республике аварийность в энергетической отрасли удалось сократить на 20%. Произошло это, по его словам, благодаря реализации плановых мероприятий, которые были начаты летом 2018 года во время учений совместно с компанией «Россети».

Вместе с тем Васильев подчеркнул, что работа по обновлению и замене устаревших опор линии электропередачи, трансформаторов и основного оборудования подстанций в регионе продолжится.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в Дагестане в течение месяца проводились учения энергетиков, организованные компанией «Россети». Специалисты заменили около 8,2 тыс. опор, установили 21,2 тыс. приборов учета электроэнергии, проложили свыше 600 км самонесущего изолированного провода, отремонтировали 388 трансформаторных подстанций.