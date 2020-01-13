Москва, , 11:07 — REGNUM Торговая война между США и Китаем привели к замедлению мировой экономики на 0,5−0,6% в 2019 году. Об этом заявил руководитель Центра разработки стратегий АО «Газпромбанк» Егор Сусин на телеканале «Россия 24».

«Мы уже видим, что в 2019 году мировая экономика замедлилась примерно на 0,5−0,6%. Рост замедлился, и практически всё это последствия той торговой войны, которую развязали американские политики. Не только США, потому что торговые взаимоотношения ухудшились по всему миру. Это касается многих стран и большинства экономик», — заявил Сусин.

Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торговой сделки 13 декабря 2019 года. Теперь, 13 января 2020 года, они вступают в силу.

Соглашение предусматривает увеличение закуплок товаров из США в 2020—2021 годы на 200 млрд долларов, меры по улучшению защиты интеллектуальной собственности Китаем, а также отмену американских пошлин на китайские товары на 160 млрд долларов. Кроме того, США пообещали снизить вдвое действующие пошлины в 15% на 120 млрд китайских товаров.