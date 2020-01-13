Уфа, , 11:10 — REGNUM Правильность доначислений за отопление в Башкирии проверит специальная комиссия. Об этом 13 января сообщил вице-премьер — министр жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев на еженедельном оперативном совещании региональном правительстве.

По сообщению пресс-службы ведомства, госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору вместе с управляющими компаниями и общественностью республики в течение трёх недель проверит 485 домов, жители которых получили доначисления.

Отмечается, что чиновники предложили «БашРТС» предоставить жителям рассрочку по оплате доначисленных сумм, не взымая с них штрафы и пени. По сообщению Бориса Беляева, такие перерасчёты являются стандартной практикой, которая связана с особенностями расчёта платежей за отопление.

По его словам, подобная корректировка проведена в отношении 5535 домов. При этом она была произведена в пользу жителей на общую сумму более одного млрд рублей.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, необходимо оповестить людей о том, что происходит, потому, что из-за нехватки информации по этому вопросу идет массовое обращение жителей Башкирии.

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