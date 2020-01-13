Москва, 13 января 2020, 11:00 — REGNUM В федеральном бюджете РФ столько денег, что их хватило бы на то, чтобы заново построить целую страну, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение депутатов Госдумы от ЛДПР, которые призвали освободить от уплаты налога на доходы физических лиц граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).
При этом экономист подчеркнул, что говорить, будто освобождение некоторых категорий граждан РФ от уплаты НДФЛ нанесёт ущерб бюджету, это откровенная подтасовка, потому что в федеральном бюджете «без движения валяется 14 с лишним трлн рублей, и на эти деньги можно страну построить заново», а поэтому федеральному бюджету ничего не мешает компенсировать региональным бюджетам выпадающие расходы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ малообеспеченных подготовили депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.