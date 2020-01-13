Москва, , 11:00 — REGNUM В федеральном бюджете РФ столько денег, что их хватило бы на то, чтобы заново построить целую страну, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение депутатов Госдумы от ЛДПР, которые призвали освободить от уплаты налога на доходы физических лиц граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«В правительстве к этой инициативе, скорее всего, отнесутся крайне отрицательно, потому что речь идёт об улучшении жизни людей, — сказал Делягин. — Причём это улучшение жизни людей за счёт бюджета, и это не копеечная подачка. Кроме того, это позволит огромному количеству людей стать менее зависимыми от произвола чиновников. Потому что если я работаю в «тени», то ко мне в любой момент могут прийти и наказать меня за то, что я нарушаю закон. Соответственно я зависим от любого клоуна, который ко мне может зайти. А если я по-честному получают свои 20 тыс. и по-честному освобождён от уплаты НДФЛ, то я свободный человек и имею права. На мой взгляд, для правительства Медведева это совершенно недопустимо».

При этом экономист подчеркнул, что говорить, будто освобождение некоторых категорий граждан РФ от уплаты НДФЛ нанесёт ущерб бюджету, это откровенная подтасовка, потому что в федеральном бюджете «без движения валяется 14 с лишним трлн рублей, и на эти деньги можно страну построить заново», а поэтому федеральному бюджету ничего не мешает компенсировать региональным бюджетам выпадающие расходы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ малообеспеченных подготовили депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.