Благовещенск, , 11:11 — REGNUM Прокурорские проверки, проведённые в Приамурье в 2019 году, помогли более чем 2 800 работникам получить не выплаченную в срок заработную плату, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве региона.

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Сумма выплаченной задолженности превысила 180 млн рублей, а всего было выявлено более 80 фактов невыплаты заработной платы. По данным делам было направлено более 2 200 исковых заявлений в суд, по постановлению прокуроров к ответственности было привлечено 215 человек.

По состоянию на начало 2020 года в Приамурье задолженность по зарплате имеют 7 работодателей: они должны своим работникам 49 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с погашением долгов поздравил прокурор работников «Чувашавтотранса».