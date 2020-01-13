Москва, , 10:58 — REGNUM Торговая война между Китаем и США поставлена на паузу, но далека от завершения, поскольку свои глобальные экономические цели США до сих пор не достигли. Об этом заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24».

«В торговой войне берётся пауза. Трамп возобновит торговую войну с большей энергией после президентских выборов, если он останется президентом. Сейчас ему надо показать избирателям, что у него получается, что он защитил рабочие места и что в результате его политики — тоже для Трампа важно, — цены на потребительские товары не подскочили», — заявил Колташов.

«Поэтому здесь уступка, которую Трамп делает китайцам, это одновременно уступка американскому массовому покупателю», — подчеркнул он.

Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торговой сделки 13 декабря 2019 года. Бессрочное соглашение вступило в силу спустя месяц — 13 января 2020 года.

Соглашение предусматривает увеличение закупок товаров из США в 2020—2021 годы на 200 млрд долларов, меры по улучшению защиты интеллектуальной собственности Китаем, а также отмену американских пошлин на китайские товары на 160 млрд долларов. Кроме того, США пообещали снизить вдвое действующие пошлины в 15% на 120 млрд китайских товаров.