Петропавловск-Камчатский, , 11:09 — REGNUM Цитрусовые фрукты из Китая подорожали на Камчатке. Представители торговых сетей предупреждают, что подорожание продолжится.

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Как выяснило ИА Камчатка-информ, мандарины в магазинах полуострова за неделю подорожали на 10%. Торговцы предупреждают: подорожание продолжится и затронет и другие цитрусовые из КНР. Так, всего за сутки цена китайских мандаринов выросла с 150 рублей до 165. Основная часть фруктов и овощей по доступным ценам на Камчатку завозится из КНР. Овощи и фрукты от отечественных производителей, от местных фермеров бьют ценовые рекорды — килограмм огурцов и помидоров продают по цене от 800 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке подорожал хлеб, сразу на 6%-10%. Производители связывают это с резким, на 15%-20%, подорожанием муки.