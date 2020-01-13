Ханты-Мансийск, , 10:57 — REGNUM Рассмотрение иска МТС-банка по банкротству «Ютэйр — Вертолётные услуги» перенесено на месяц. Такое решение сегодня, 13 января, принял Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа.

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Уточняется, что в качестве третьего лица к делу будет привлечена авиакомпания Utair.

«Судебное заседание по делу отложить на 13 февраля в 09:15 (07:15 мск)», — приводит ТАСС слова судьи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года МТС-банк подал в Арбитражный суд Югры иск с требованием признать банкротом компанию «Ютэйр — Вертолётные услуги».МТС-банк как один из членов синдиката кредиторов Utair заявил, что сумма его исковых требований к авиакомпании превышает 16,135 млн рублей.

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