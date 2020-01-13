Москва, , 11:02 — REGNUM Государственные субсидии в размере 556,1 млн рублей получили в 2019 году россйские бумажные газеты и журналы. Такие данные приводит Роспечать.

Субсидии получили редакции 706 изданий, это позволило им реализовать свыше 1240 социально значимых проектов. На региональные СМИ пришлось 83% от объёма субсидий — 465,5 млн рублей.

Поддержку получили, в частности, 74 издания для детей и молодежи и 98 изданий на национальных языках. При этом в Роспечати указали на продолжающееся сокращение количества печатных изданий, отмечает «Интерфакс».

В третьем квартале 2019 года, по данным Роскомнадзора, количество газет и журналов уменьшилось с 45 554 до 41 038.