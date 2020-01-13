Москва, , 10:51 — REGNUM Вступление в силу торговых договорённостей между США и Китаем улучшат мировой инвестиционный климат. Об этом заявил генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев на телеканале «Россия 24».

«Первая фаза соглашения взаимовыгодна и для США, и для Китая, поскольку повышение импортных пошлин привело бы к росту цен для американских потребителей, и кроме того, это соглашение позволяет всему миру не то что расслабиться, но, по крайней мере, снимет часть рисков. (Мировая экономика) может увеличивать инвестиции», — заявил Лосев.

По его словам, торговая война между США и Китаем привела к значительному «снижению инвестиций в производство и основные фонды».

Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торговой сделки 13 декабря 2019 года. Вступающее в силу спустя месяц — 13 января 2020 года — соглашение предусматривает увеличение закупок товаров из США в 2020—2021 годы на 200 млрд долларов, меры по улучшению защиты интеллектуальной собственности Китаем, а также отмену американских пошлин на китайские товары на 160 млрд долларов. Кроме того, США пообещали снизить вдвое действующие пошлины в 15% на 120 млрд долларов китайских товаров.