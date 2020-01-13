Москва, , 11:19 — REGNUM Жители России реже покупали майонез и крабовые палочки перед Новым годом. Об этом сообщают участники рынка розничной торговли, пишет 13 января «Коммерсантъ».

Так, продажи майонеза сократились на 5,4% по сравнению с предпраздничным периодом 2018 года в онлайн-магазине «Утконос». В компании этого ожидали.

В сети «Ашан» стали меньше покупать не только майонеза, но и соленьев. При этом продажи красной рыбы выросли на 23%, а икры — на 30%. Платформа perekrestok.ru зафиксировала спад продаж майонеза и крабовых палочек на 20%, а компания Ozon отметила падение спроса на майонез на 60%.

Эксперты связывают снижение популярности майонеза с пропагандой здорового образа жизни. Жители России стали чаще заправлять салаты греческим йогуртом.

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