Москва, , 10:49 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск от Министерства обороны России к египетской компании. Заявление пока не принято к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 31 декабря 2019 года, ответчиком выступает Moon Shipping Company. Egypt Shipowners and Shipping Agency. Сумма претензий — 71 098 624 рубля. Подробности спора пока неизвестны, других дел с этим ответчиком в российском арбитраже не регистрировалось.

Госконтракты и штрафные миллиарды: кем недовольны в ведомстве Шойгу?

Напомним, в 2018—2019 годы Министерство обороны РФ проявило активность в судебных делах. Чаще всего ведомство выступало истцом в спорах об истребовании неустойки с исполнителей по государственным оборонным контрактам. К примеру, 24 января 2020 года должны начать рассмотрение иска к Объединённой авиастроительной корпорация. В споре речь идёт о взыскании неустойки — свыше 5,352 млрд рублей. А 3 февраля начнут рассмотрение иска с тем же составом участников, но сумма составит 4,614 млрд рублей.