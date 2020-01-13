Москва, , 10:51 — REGNUM Согласно индивидуальной стратегии Groupe PSA, в будущем из России может быть налажен экспорт автомобилей марки Opel. Об этом заявил вице-президент компании, управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин в интервью ТАСС.

Представитель компании отметил, что «без экспортных планов окупить инвестиции, которые требуются для того, чтобы производиться и продаваться в России успешно — невозможно».

Володин также сообщил, что PSA планирует локализовать выпуск автомобилей в нашей стране, однако на данный момент эти планы требуют корректировки ввиду роста ставок утильсбора.

«Нужно считать экономическую целесообразность выдерживания такого уровня, который был затребован», — сказал он.

Напомним, в середине декабря стало известно, что Opel возобновляет поставки своих автомобилей в Россию. В первую очередь в нашей стране появятся внедорожники Opel Grandland X и Zafira Life.

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