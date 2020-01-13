Сеул, , 10:53 — REGNUM На протяжении последних семи лет в Южной Корее продолжают фиксировать самый высокий показатель безработных граждан в возрасте от 25 до 29 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно публикованным данным, уровень безработицы среди молодежи в возрасте 25−29 лет в Южной Корее составляет 21,6%, что является самым высоким показателем среди 36 стран ОЭСР.

Второе место занимает Дания с показателем 19,4%, третье — Мексика (18,2%). Уровень безработицы среди молодежи в США составил 13%, в Японии — 12,6%, в Германии — 13,3%.

Эксперты полагают, что данная ситуация в Южной Корее связана с тем, что молодёжь страны стремятся устроиться на работу в крупные компании, несмотря на то, что на поиск работы может уйти много времени. При этом крупные компании не проявляют активности в привлечении молодых специалистов, не имеющих достаточного опыта.