Ташкент, , 10:45 — REGNUM Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) планирует поставить в Японию с 2023 по 2030 год уран на сумму более $1 млрд, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в компании уже составлен сетевой график по своевременной отгрузке урана. В частности, компании Itochu за указанный период планируется отправить уран на $636,4 млн, компании Marubeni — $510,1 млн.

В компании уточнили, что новые экспортные контракты заключены в рамках постановления президента республики «О мерах по дальнейшему расширению и укреплению двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Японией», который был подписан по итогам визита главы республики Шавката Мирзиёева в Японию.

Отметим, Навоийский горно-металлургический комбинат поставляет уран в Японию, США, Индию, Китай и Южную Корею.

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