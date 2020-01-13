Москва, , 10:42 — REGNUM В 2020 году три британских офшора будут уведомлять российские налоговые органы о счетах и активах граждан России в своих юрисдикциях. Такая информация содержится в обновлённых списках документов, передаёт РБК.

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Отмечается, что годом ранее эти низконалоговые юрисдикции отказались передавать Федеральной налоговой службе необходимые сведения. Так, в 2019 году из списка стран, с которыми установлен автоматический обмен финансовой информацией с РФ, были исключены Великобритания, а также острова Мэн, Гернси, Джерси и Литва.

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Напомним, с 1 января 2020 года для граждан РФ отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счёт открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Они участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.

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