Пермь, , 10:39 — REGNUM В Перми подрядная организация АО «РЖДстрой» заявила о решении приостановить работы по строительству нового зоопарка. Об этом представитель компании проинформировал во время заседания в Арбитражном суде, где 13 января началось рассмотрение иска стоимостью 1,64 млрд рублей, сообщает портал 59.ru.

Истцом выступает УКС Пермского края, ответчиком — АО «РЖДстрой». Пермские чиновники требуют от подрядчика убытки и неустойку, образовавшиеся при строительстве зоопарка.

Между тем, представитель ответчика отметил, что вина за срыв строительства зоопарка лежит на заказчике, поскольку он до сих пор не представил откорректированную проектно-сметную документацию. В связи с этим строительство приостанавливается на неопределённый срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство нового зоопарка в Перми началось в 2017 году. Планируется, что новый зоопарк откроется в 2021 году. Стоит отметить, что что процесс строительства нового зоопарка проходит со скандалами. Ожидалось, что проект реализуют еще в 2018 году, однако сроки были сорваны. Кроме того, в 2019 году возбуждено уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег при строительстве зоопарка.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: задержан руководитель проекта строительства Пермского зоопарка