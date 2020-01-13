Москва, , 10:44 — REGNUM Премии по итогам 2019 года получили около 30% российских работников. Таковы итоги опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Работодатели премировали 33% женщин и 27% мужчин. При этом, согласно декабрьскому опросу, на премии рассчитывали около 30% мужчин и 29% женщин, а респонденты старше 45 лет ожидали дополнительной выплаты только в 25% случаев.

Меньше всего премированных было в 2011 году — всего 17%.

Опрос сервис проводил 9 и 10 января среди жителей всех регионов РФ, имеющих постоянную работу. Было опрошено 1600 человек.

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