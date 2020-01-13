Владивосток, , 10:42 — REGNUM Ёмкость полигонов для хранения мусора имеет ограниченные возможности, это справедливо и для Приморья, где в настоящее время только 8% мусора идёт в переработку.

Читайте также: Владивосток тонет в мусоре — регоператор не справляется с вывозом

Тем не менее, как отметила зампред правительства Приморья Елена Пархоменко, не все виды отходов могут быть переработаны в Приморье — для этого не хватает соответствующих мощностей, пишет РИА Новости.

«Для нас важно развивать бизнес по переработке картона, пластика. Сейчас взаимодействуем и с японцами и хотим в феврале обсудить компостирование отходов — это «мокрые» отходы ТКО, которые можно обратить в удобрения», — рассказала Пархоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, «мусорная реформа», заработавшая в Приморье с 1 января 2020 года, в первые же дни показала провал по всем направлением — Владивосток просто задыхается в своих отходах.