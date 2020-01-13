Ташкент, , 10:30 — REGNUM По итогам января-октября 2019 года в Казахстане насчитывалось 84,7 тыс. безработных молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 13 января сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Вместе с тем уровень безработицы среди молодежи сократился с 3,9% до 3,8%. Наибольшее число безработных молодых людей проживают в Алма-Ате и Алма-Атинской области: 16,8 тыс. и 8,9 тыс. соответственно.

За отчетный период в Казахстане насчитывалось 2,1 млн занятых молодых людей, что на 3,8% больше, чем в январе-октябре 2018 года. Наибольшее число занятой молодежи проживают в Алма-Атинской области: 258,1 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля министр труда и социальной защиты населения Казахстана Бердибек Сапарбаев заявил, что безработицу в республике до 2025 года планируется снизить с 4,8% до 4,5%.

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