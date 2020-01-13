Белград, , 10:32 — REGNUM Сербия ежегодно будет получать по $185 млн благодаря транзиту российского газа через свой участок «Турецкого потока». Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в эфире канала Pink 13 января.

Он указал на стратегическую важность газопровода для Сербии и напомнил, что в декабре 2019 года по территории страны было проведено 403 км газопровода. Ещё будут построены четыре измерительные станции и одна большая компрессорная станция в Жабари.

«Сербия, став страной-транзитером, будет получать за транзит доходы в размере $185 млн ежегодно», — сказал Вучич.

Газопровод важен для индустриализации страны и привлечения инвестиций. Сербия оставит у себя 3 млрд куб. м из поступающих 13 млрд куб. м, остальной газ пойдёт в Венгрию, Боснию и Герцеговину, Косово и Метохию, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, «Турецкий поток» — газопровод, пролегающий по дну Черного моря и проходящий через европейскую часть Турции. Он был официально введён в эксплуатацию 8 января.

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