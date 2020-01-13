Джуба, , 10:53 — REGNUM Власти Южного Судана объявили тендер на проведение комплексного экологического аудита всех нефтедобывающих месторождений страны с целью снижения уровня загрязнения окружающей среды. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение правительства Южного Судана.

По информации агентства, продажи нефти приносят почти все доходы восточноафриканской страны, в которой в октябре добыча нефти была увеличена до 180 000 баррелей в день в попытке восстановить экономику, разрушенную пятью годами гражданской войны.

Однако в связи с тем, что развитие нефтяного сектора исторически приводит к потере пастбищных угодий, загрязнению почвы и воды, а также другим рискам для здоровья населения в нефтедобывающих районах и вокруг них, правительство намерено усилить контроль за соблюдением экологического законодательства, отмечают репортеры.

«Южный Судан в настоящее время сталкивается с проблемой обеспечения баланса между потребностями развития и политикой по защите окружающей среды», — говорится в заявлении правительства.

Министр нефтяной промышленности Южного Судана Аовоу Дэниэл Чуанг заявил, что экологический аудит будет проводиться в преддверии любой новой разведки и бурения в Южном Судане, где власти намерены увеличить добычу и планируют предложить 14 новых нефтяных блоков для разведки в начале 2020 года.

В соответствии с заявлением властей, тендерные предквалификационные документы для проведения полного экологического аудита будут доступны в штаб-квартире министерства в Джубе и на его веб-сайте до 20 января.