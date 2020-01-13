Париж, , 10:08 — REGNUM По итогам 2019 года во Франции было продано 2 млн 214 тыс. 279 автомобилей — это на 1,9% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает Французская торговая палата (CCFA).

Стоит отметить, что положительные годовые показатели продаж французский авторынок демонстрирует уже пятый год подряд.

Самой популярной маркой автомобилей во Франции является Renault, чьи продажи в 2019 году составили 407 134 экземпляров — на 0,2% больше, чем в 2018 году. На второй строчке — Peugeot. За отчетный период на французском авторынке было продано 379 582 единицы автомобилей этой марки (-4%).

Замыкает тройку лидеров автокомпания Citroen, чья реализация выросла на 9,9%, до 235 110 единиц.

Четвертое и пятое места принадлежат немецкой марки Volkswagen (149 105 ед.; +6,3%) и румынской Dacia (138 977 ед.; — 1%).

Напомним, в конце 2019 года стали известно, что Renault собирается выпустить новый компактный кроссовер на базе платформы CMF-A. Бюджетный автомобиль будет продаваться в Индии и некоторых странах Азии.

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