Москва, 13 января 2020, 10:01 — REGNUM В России от 13 млн до 16 млн ее граждан трудятся только в «тени», считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова (ЛДПР), который призвал освободить от уплаты НДФЛ граждан РФ, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым разработали законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ малообеспеченных. Предложенные законодателями поправки предполагают освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).