Москва, , 10:01 — REGNUM В России от 13 млн до 16 млн ее граждан трудятся только в «тени», считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова (ЛДПР), который призвал освободить от уплаты НДФЛ граждан РФ, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Это абсолютно правильная вещь, это первый шаг к прогрессивной шкале налогообложения, и это первый шаг, который решает реальную проблему российской экономики — 30 млн человек, или 40% рабочей силы работают в тени, — сказал Делягин. — Из них от 13 млн до 16 млн работают только в тени. Эти люди де-юре являются преступниками. Они себя так ощущают, и соответственно они не могут нормально развивать свой бизнес. Как только они выходят на свет, их начинают давить. Таким образом, инициатива Нилова позволит людям перестать быть преступниками и при этом повысит реальную собираемость налогов. Те, кто работал в «тени» частично, у них меньшая сумма недоплаты налогов, и им станет экономически выгодно выйти на свет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым разработали законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ малообеспеченных. Предложенные законодателями поправки предполагают освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).