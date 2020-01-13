Барнаул, , 09:57 — REGNUM Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин назвал «политическим рашем» намерение российского правительства поменять систему оплаты труда учителей в России. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс, которые установят единый способ расчета оплаты труда учителей, он отметил:

«Это традиционный бюрократический раш. Чиновники в Москве считают, что они умнее чиновников в регионах и норовят все взять под контроль из Москвы. А реально системы оплаты труда надо наоборот децентрализовать. Включать в это профсоюзы, трудовые коллективы и основываться на коллективных договорах».

Напомним, ранее о том, что единые принципы формирования заработной платы учителей будут разработаны на федеральном уровне в интервью «Российской газете» заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева. По её словам, это потребовалось потому, что регионы игнорируют федеральные рекомендации о начислении заработной платы школьного педагога по формуле «70 — 30» правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые установят единый способ расчета оплаты труда учителей Подробности: https://regnum.ru/news/society/2826971.html