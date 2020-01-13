Горно-Алтайск, , 09:52 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил актуализировать план по созданию геопарка «Алтай». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, работа в этом направлении началась ещё в 2014 году, однако из-за отсутствия финансирования план так и не был завершён.

В предполагаемый геопарк должны войти части территорий трёх районов, на которых расположены десятки различных объектов, имеющих общенациональное или общемировое значение.«Статус геопарка помогает сохранять природное, культурно-историческое наследие и способствует развитию туризма, в том числе международного», — отметил глава.

По его словам, на первом этапе парку понадобится поддержка со стороны государства, однако впоследствии проект выйдет на самоокупаемость. Он также поддержал предложение включить создание геопарка в разрабатываемую в настоящее время стратегию туристического развития республики.

Как сообщало ИА REGNUM, первым в России и на постсоветском пространстве объектом, вошедшим в список геопарков ЮНЕСКО стал «Янган-Тау» в Башкирии.

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