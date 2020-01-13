Москва, , 09:49 — REGNUM Более 100 млрд рублей из запланированного на реализацию национальных проектов не будут пущены в дело по итогам 2019 года. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, сообщается на сайте контрольного органа.

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При этом Кудрин уточнил, что к концу 2019 года исполнение бюджета нацпроектов повысилось.

«По ряду нацпроектов на 1 ноября 2019 года 89% запланированных расходов исполнено. В 2020 году надеемся на более ритмичное исполнение», — отметил глава СП РФ.

Исполнение расходов на реализацию национальных проектов по состоянию на 28 декабря 2019 года (всего — 88,1%):

— нацпроект «Демография» — 94,5%;

— нацпроект «Здравоохранение» — 96,3%;

— нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 93,8%;

— нацпроект «Цифровая экономика» — 53,6%;

— нацпроект «Образование» — 88,7%;

— нацпроект «Жилье и городская среда» — 92,1%;

— нацпроект Международная кооперация и экспорт» — 85,8%;

— нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 92,0%;

— нацпроект «Экология» — 61,7%;

— нацпроект «Наука» — 98,3%;

— нацпроект «Культура» — 98,1%;

— нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» — 85,9%.

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