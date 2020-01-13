Сеул, , 09:50 — REGNUM В 2019 году экспорт товаров из Южной Кореи в Иран сократился почти на 90%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского агенства содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA).

Согласно опубликованным данным, в период с января по ноябрь прошлого года года южнокорейский экспорт в Иран составил 259 млн, что на 88,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В агентстве отмечают, что в 2019 году крупнейшими странами-импортёрами Ирана стали Китай, Южная Корея и страны Европы.

Известно, что наибольший объём импорта в Иран поступил из Китая, однако по сравнению с 2018 годом поставки сократились на 38,8%. Экспорт из Германии сократился на 49,1%, Италии — на 51,6%, Нидерландов — на 43,2%, Малайзии — на 36,1%, Франции — на 63,5%, Швейцарии — на 16%, Бельгии — на 52,7%, Испании — на 69,1%, Украины — на 69%, Таиланда — на 42,9%. Снижение товарооборота объясняется усилением давления со стороны США.

С другой стороны, экспорт из ОАЭ в Иран вырос на 16,8%, Индии — на 43,8%, России — на 36,9%, Аргентины — на 81,5%.