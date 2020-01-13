Ульяновск, , 09:45 — REGNUM В Ульяновске в преддверии празднования 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, которое будет отмечаться в апреле 2020 года, благоустраивают центральные улицы города и реставрируют объекты культурного наследия. Также будут отремонтированы шесть памятных сооружений, сообщает администрация областного центра.

В Ульяновске разработана дорожная карта по реконструкции улиц Дворцовая, Бебеля и переулка Пожарный. Подготовлен эскизный проект благоустройства улиц, который проходит общественные обсуждения. Планируется привести «в порядок» фасады жилых домов и зданий, дороги и тротуары, также территории будут благоустроены. Кроме того, будет установлено восемь информационных надписей и обозначений на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия.

Напомним, в 2019 году благоустройство проводилось на улицах Гончарова, Ленина, Энгельса, Спасской, бульварах Новый Венец и Пластова, а также на эспланаде.

Муниципальные власти также отмечают, что в 2020 году будут отремонтированы шесть памятных сооружений.

«Речь идет о могилах Дмитрия Дмитриевича Минаева и Ильи Николаевича Ульянова, памятниках «Братская могила, где похоронены 44 бойца, погибшие 10−12 сентября 1918 г. в борьбе с чехословацкими белогвардейцами за освобождение Симбирска», «Вечной Славы», «Взрослым и детям, замученным в плену и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны», а также братском захоронении воинов Великой Отечественной войны, умерших от ранений в госпиталях Ульяновска», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года будет отмечаться 150-летие со дня рождения Владимира Ленина, а в 2022 году — 100-летие со дня основания СССР. К юбилею Ленина в Ульяновской области отремонтируют советские архитектурные памятники и городские объекты. Кроме того, ранее Госдума поддержала выделение региону 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт Ленинского мемориала.

Напомним, в 2020 году Ульяновская область присоединится к проекту «Улица Победы», которая направлена на ремонт и благоустройство улиц, связанных с Победой в Великой Отечественной войне.