Ульяновск, 13 января 2020, 09:45 — REGNUM В Ульяновске в преддверии празднования 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, которое будет отмечаться в апреле 2020 года, благоустраивают центральные улицы города и реставрируют объекты культурного наследия. Также будут отремонтированы шесть памятных сооружений, сообщает администрация областного центра.
В Ульяновске разработана дорожная карта по реконструкции улиц Дворцовая, Бебеля и переулка Пожарный. Подготовлен эскизный проект благоустройства улиц, который проходит общественные обсуждения. Планируется привести «в порядок» фасады жилых домов и зданий, дороги и тротуары, также территории будут благоустроены. Кроме того, будет установлено восемь информационных надписей и обозначений на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия.
Напомним, в 2019 году благоустройство проводилось на улицах Гончарова, Ленина, Энгельса, Спасской, бульварах Новый Венец и Пластова, а также на эспланаде.
Муниципальные власти также отмечают, что в 2020 году будут отремонтированы шесть памятных сооружений.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года будет отмечаться 150-летие со дня рождения Владимира Ленина, а в 2022 году — 100-летие со дня основания СССР. К юбилею Ленина в Ульяновской области отремонтируют советские архитектурные памятники и городские объекты. Кроме того, ранее Госдума поддержала выделение региону 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт Ленинского мемориала.
Напомним, в 2020 году Ульяновская область присоединится к проекту «Улица Победы», которая направлена на ремонт и благоустройство улиц, связанных с Победой в Великой Отечественной войне.