Москва, , 09:43 — REGNUM Автобусные направления в Москву, Санкт-Петербург и Хельсинки стали самыми популярными у российских путешественников в 2019 году. Такие данные приводит сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Средние затраты на билет снизились за год на 12%. Если в 2018 году автобусное путешествие обходилось в среднем в 1 895 рублей, то в 2019-м — в 1 667 рублей.

Чаще всего поездки начинались в Москве и Санкт-Петербурге, а заканчивались — в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде, Астрахани и Белгороде. Много билетов было куплено из указанных городов в Москву, судя по всему, так путешественники возвращались обратно.

Среди зарубежных направлений самыми популярными оказались Хельсинки, Таллин и Минск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что почти 90% билетов на междугородние автобусы приходится на маршруты внутри России, хотя путешественники стали чаще отправляться автобусами за рубеж.

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