Ульяновск, , 09:29 — REGNUM В Арбитражном суде Ульяновской области зарегистрировано исковое заявление к «Гражданским самолетам Сухого». Заявителем является компания из района Ульяновской области, сумма требований превышает 13,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иск подало акционерное общество «Спектр-Авиа» из Чердаклинского района Ульяновской области, в качестве ответчика выступает акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» (г. Москва). Сумма исковых заявлений составляет 13 638 051,7 рублей.

Исковое заявление принято 10 января. Арбитражный суд Ульяновской области также вынес решение о назначении собеседования со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 30 января в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в Арбитражном суде Ульяновской области зарегистрировано восемь дел, где ответчиком выступает АО «Авиастар-СП». Заявления подали предприятия из Москвы, Челябинской, Свердловской, Ярославской и Тульской областей.

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