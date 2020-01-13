Москва, , 09:27 — REGNUM По итогам января-ноября 2019 года на российском авторынке было продано около 270 тыс. легковых авто японских марок — это на 10% ниже показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Причем реализация автомобилей японских брендов падает сильнее, чем в целом весь авторынок России.

Продажи моделей марки Honda стали самыми провальными — за отчетный период было продано на 64% меньше автомобилей по сравнению с 2018 годом. Почти на четверть уплаи продажи Infiniti и Nissan (на 25% и 22% соответственно).

В пределах 10% было отмечено также снижение продаж у марок Toyota (-5%), Mitsubishi (-8%), Lexus (-10%), Mazda (-4%) и Subaru (-4%).

Однако реализация автомобилей некоторых японских марок за одиннадцать месяцев 2019 года показала и положительную динамику. Так, продажи Suzuki в нашей стране выросли на 23%, Datsun — на 12%, а Isuzu — на 6%.

Напомним, по итогам 2019 года в Японии было продано на 2% меньше автомобилей по сравнению с 2018 годом.

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