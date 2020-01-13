Москва, , 09:31 — REGNUM Некоторые алкогольные напитки Россия стала в значительно большем объёме поставлять за рубеж. Так, экспорт коньяка за семь месяцев 2019 года увеличился почти в 15 раз, сообщает 13 января RT со ссылкой на доклад Аналитического центра при правительстве России.

С января по июль 2019 года зарубежные поставки напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда увеличились в физическом объёме в 15 раз относительно того же периода 2018 года. Экспорт коньяка вырос в 14,8 раза, джина — в 4,2 раза, виски — в 2,9 раза. Водки стали экспортировать больше на 6%.

Поставки ликёров, напротив, уменьшились на 55,5%, а вина — на 4,5%.

Российское вино закупают в основном на Украине, в Китае и Казахстане. Российское пиво пользуется спросом на Украине, в Казахстане и Белоруссии. Отечественную водку закупают Великобритания, Германия и Украина.

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