Москва, , 09:21 — REGNUM Утвержденный правительством РФ план приватизации федерального имущества на 2020 — 2022 годы противоречит национальным интересам страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

В программу приватизации включены 293 предприятия, в том числе банк ВТБ, «Совкомфлот», Махачкалинский и Новороссийский морские порты, компании «Алмазювелирэкспорт» и «Росспиртпром». Согласно прогнозам правительства, ежегодные доходы федерального бюджета от приватизации будут составлять 3,6 млрд рублей. Миронов обратил также внимание на то, что правительство решило активизировать распродажу госимущества после консультаций с МВФ и Всемирным банком в октябре 2019 года.

«Именно заокеанские «партнеры» высказали «озабоченность» низкими темпами приватизации в России, и наши правительственные либералы в ответ привычно взяли под козырек. Вот вам и ответ на вопросы, зачем за бесценок разбазаривать народное добро, кому выгодно резать курицу, несущую золотые яйца и что кроется за бессмысленным лепетом о «снижении доли государства в экономике», — рассуждает Миронов.

При этом, по его мнению, «от таких мизерных сумм бюджету ни жарко, ни холодно».

«Между тем, по данным того же Минфина в прошлом году объем дивидендов, поступивших в казну от акций госкомпаний, практически удвоился и составил почти 620 млрд рублей. Как говорится, почувствуйте разницу! Это уже реальные деньги, которые можно пустить на полезные дела, на решение социальных проблем. Только чиновникам они не нужны», — полагает парламентарий.

Он напомнил, что в 2019 году большинство депутатов Госдумы отклонило внесенный представителями фракции «Справедливая Россия» законопроект, который возвращал практику утверждения программы приватизации федерального имущества отдельным законом.

«Понятно, почему отклонили нашу инициативу: чиновники хотят распоряжаться национальным достоянием в условиях абсолютной бесконтрольности и безответственности, чему мы должны всяческие противодействовать», — делает вывод Миронов.

Читайте также: Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020−2022 годы