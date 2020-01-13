Якутск, , 09:20 — REGNUM В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Якутии будет отремонтировано 183,3 км региональных дорог и 22,3 км дорог в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтранса республики.

Читайте также: На ремонт кировских дорог по нацпроекту направят 2,4 млрд рублей

При этом отмечается, что показатели будут на 27% выше, чем в 2019 году

Планируется закончить строительство автотрасс «Алдан» на участке Джебарики-Хая — р. Солонгдо и «Кобяй». Также в этом году продолжится строительство автодороги «Абалах» в Мегино-Кангаласском районе.

Капитально отремонтируют автодороги Амга, Нам, Анабар, Умнас, Яна, Борогон, Уолба-Булун.

«В общей сложности работы будут идти на 33 объектах региональных и 22 объектах городских автодорог», — пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области планируется привести в нормативное состояние 134,6 км автодорог, из которых 80,6 км — региональные и межмуниципальные, 54 км — Кировской городской агломерации.