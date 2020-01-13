Москва, , 09:13 — REGNUM Законопроект, освобождаются от уплаты НДФЛ физлиц с ежемесячным доходом ниже двух МРОТ, подготовили депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января. Инициатива направлена в правительство РФ для получения отзыва.

Инициатива подготовлена в рамках борьбы с бедностью. Авторы ссылаются на данные Росстата, согласно которым число граждан РФ с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек или 12,7% от всего населения, в то время как во втором квартале 2018 года за чертой бедности проживало 12,5% населения, что говорит о том, что количество бедных в нашей стране растет, а не снижается.

Законопроект, отмечают парламентарии, «предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Сейчас МРОТ в России составляет 12 130 рублей. Если закон найдет поддержку и правительство РФ согласится с недополучением федеральным бюджетом доходов, то от НДФЛ будут освобождены получающие плату ниже 24 260 рублей. То есть они не будут отдавать государству около 3 153 рублей ежемесячно.

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