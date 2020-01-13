Чита, , 09:08 — REGNUM Новые власти Забайкалья в 2019 году смогли немного снизить уровень безработицы. По данным губернаторской пресс-службы, теперь он составляет 9,1% от общего количества экономически активного населения.

Как пояснила министр труда и социальной защиты населения края Инна Щеглова, ранее этот показатель превышал 10%. Вместе с тем, официально безработными признаны 17,9 тысячи забайкальцев. По признанию исполняющей обязанности директора ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края Екатерины Туркиной, наибольшие проблемы с трудоустройством возникают у работников предпенсионного возраста.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года Забайкалье вошло в число регионов с наибольшим снижением безработицы.

Читайте также: Забайкалье вошло в число регионов с наибольшим снижением безработицы