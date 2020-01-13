Сеул, , 09:02 — REGNUM Продажи автомобилей на водородных топливных элементах по итогам 2019 года в Южной Корее превысили 5 тыс. единиц. Об этом 13 января сообщает Yonhap.

Причем в 2018 году продажи этих автомобилей составляли примерно 900 единиц. В рамках проекта по стимулированию продаж водородных автомобилей и разработке соответствующих технологий власти Южной Кореи выделили около 370 млрд вон (319 млн долларов).

По данным на конец 2019 года, экспорт автомобилей на водородных топливных элементах достиг 1700 единиц, что свидетельствует о резком росте с 936 единиц, проданных в 2018 году. Сеул связывает это с ростом спроса на южнокорейские автомобили на европейском рынке.

Так, за период с января по октябрь 2019 года на долю крупнейшего южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor пришлось 60% от мировых продаж автомобилей на водородных топливных элементах, за которым следуют японский конкурент Toyota Motor и Honda Motor.

Ранее компания Hyundai сообщила, что планирует отгрузить около 1 600 единиц грузовиков с водородными топливными элементами на европейский рынок к 2025 году.

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