Москва, , 08:56 — REGNUM Лидером по темпам переселения участников программы реновации в Москве стал Бескудниковский район. В этом районе жители переезжают из 17 пятиэтажек в восемь новостроек, сообщается на портале мэра столицы.

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Также в топ-5 районов-лидеров по переселению участников программы вошли Пресненский район, Южное Медведково, проспект Вернадского и Котловка.

В этих районах в общей сложности переселяются 10 тыс. 720 человек, 6 тыс. 058 из которых уже заключили договоры с городом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московский фонд реновации на покупку дополнительных метров по программе реновации подано 474 заявления.

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