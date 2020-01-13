Сеул, , 08:48 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics вошла в топ-20 компаний мира по объёму рыночной каптализации, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно опубликованным данным, южнокорейская компания занимает 18-ю строчку в списке с показателем $301,65 млрд, что на $95,08 млрд больше по сравнению с январём прошлого года.

Стоимость одной акции компании увеличилась на 51%, до 58 600 вон.

Отмечается, что по сравнению с началом 2019 года Samsung Electronics поднялась на десять ступеней вверх.

Известно, что первое место в рейтинге занимает нефтедобывающая компания Saudi Aramco с показателем $1,82 трлн. За ней следуют следуют Apple ($1,33 трлн), Microsoft ($1,22 трлн), холдинг Alphabet ($968,8 млрд), Amazon ($968,8), Facebook ($613,8), Alibaba ($552,7 млрд).