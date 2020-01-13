Москва, , 08:32 — REGNUM Немецкое автопредприятие Volkswagen пополнит свою модельную линейку в России новым недорогим кроссовером, который на других региональных авторынках знают как Tarek и Tharu. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Сообщается, что новинка в модельном ряду автопроизводителя займет место перед моделью Volkswagen Tiguan.

Производство автомобиля начнётся на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде в этом году. Причём первые предсерийные образцы планируют представить уже в середине 2020 года. Массовое же производство кроссовера стартует к концу года. Следовательно у дилеров товарные паркетники появятся не ранее 2021 года.

Пока официальное название для будущей новинки не сообщают. Предполагается, что кроссовер, который на других авторынках знают как Tarek и Tharu, для нашей страны переименуют.

Напомним, концерн Volkswagen AG увеличил план производства электрокаров с 1 млн до 1,5 млн к 2025 году. В автокомпании считают, что планка производства в 1 млн электромобилей будет преодолена уже в 2023 году.

Читайте также: Volkswagen представил Arteon R-Line Edition