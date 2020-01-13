Сеул, , 08:25 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 января составил $13,3 млрд, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Таможенной службы.

По их словам, экспорт полупроводниковой продукции вырос на 11,5%, нефтепродуктов — на 30,6%, однако экспорт автомобилей упал на 4,6%, устройств беспроводной связи — на 4,8%, автозапчастей — на 9,6%.

Экспорт во Вьетнам увеличился на 11,7%, в Японию — на 6%, в Гонконг — на 26,5%, на Ближний Восток — на 45,3%, однако в Китай, напротив, сократился на 3,5%, в США — на 12%, в страны Европы — на 5,9%.

Импорт в первые десять дней также вырос на 5,7%, до $15,4 млрд. В частности, импорт сырой нефти вырос на 40,7%, нефтепродуктов — на 73%, однако импорт угля упал на 36,5%, автомобилей — на 32,1%.

Импорт товаров из стран Ближнего Востока увеличился на 30,1%, США — на 26,1%, Австралии — на 9,2%, Вьетнама — на 7,3%.