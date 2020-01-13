Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 10 января завершились снижением на 0,45%. За неделю потери составили 5%. Давление на нефтяной рынок усилилось после снижения напряженности между США и Ираном, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цена скорректировалась до $64,54, Падение было резким, но некритичным. Общий настрой остается бычьим. Согласно последним данным Baker Hughes, на минувшей неделе число нефтяных буровых установок снизилось на 11 единиц, до 659 штук.

15 января США и Китай должны подписать первую фазу торгового соглашения. В пятницу, 17 января, выйдет отчет по ВВП Китая за IV квартал 2019 года. Ожидается рост показателя на 6%.

Новости из Китая должны помочь покупателям восстановить потери до $67,92. Макроэкономический календарь на сегодня, 13 января, пустой, поэтому можно рассматривать восстановление цены до $66,23 за баррель.

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